Kars'ta devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Kars-Susuz kara yolunda madeni yağ yüklü minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Uğur Ç. yönetimindeki 16 AGS 874 plakalı madeni yağ yüklü minibüs, Kars-Susuz kara yolu Mezra köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik