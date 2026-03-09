Metrelerce kalınlıktaki karla mücadele

KARS İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleyerek köy yollarını ulaşıma açıyor.

Kentte kar yağışı etkisini kaybettikten sonra kapanan 242 köy yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makinelerinin yüksekliğindeki karları temizleyerek köy yollarını ulaşıma açan ekipler, yüksek kesimlerdeki 25 yerleşim biriminde çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, tipi sebebiyle yer yer 3-4 metre kalınlığa ulaşan karla mücadele ediyor. Çalışmalarını 24 esasına göre sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kalan 25 köyün yolunu kısa sürede açmanın mücadelesini veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı