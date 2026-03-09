Haberler

Metrelerce kalınlıktaki karla mücadele

Metrelerce kalınlıktaki karla mücadele
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Özel İdaresi, iş makineleriyle 242 kapanan köy yolunu ulaşıma açmak için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

KARS İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleyerek köy yollarını ulaşıma açıyor.

Kentte kar yağışı etkisini kaybettikten sonra kapanan 242 köy yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makinelerinin yüksekliğindeki karları temizleyerek köy yollarını ulaşıma açan ekipler, yüksek kesimlerdeki 25 yerleşim biriminde çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, tipi sebebiyle yer yer 3-4 metre kalınlığa ulaşan karla mücadele ediyor. Çalışmalarını 24 esasına göre sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kalan 25 köyün yolunu kısa sürede açmanın mücadelesini veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin Fener maçı sonrası çıldırdı

Fener maçı sonrası çıldırdı