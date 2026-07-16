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Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi tutuklandı

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Kars'ta, tartıştığı kiracısı ve kardeşini bıçakla yaralayarak kaçan ev sahibi C.K., gizlendiği evde yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kars'ta kiracısını bıçakla yaralayıp kaçan ev sahibi tutuklandı.

Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta 13 Temmuz'da C.K, tartıştığı kiracısı E.A. ile yanında bulunan kardeşi H.B'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu C.K, gizlendiği evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan E.A. ile H.B'nin Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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