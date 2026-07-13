Haberler

Kars'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta bir kavşakta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta otomobil ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adem S. idaresindeki 35 RFD 05 plakalı minibüs, Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Berat B. yönetimindeki 36 AAE 430 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Bahri B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Zelenski istedi, başbakan istifa etti! Yeni görevi de belli gibi
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi

İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi