Kars'ta derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sağanak, özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasındaki Karahan Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı.
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasından geçerek menderesler oluşturan Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı.
Dron ile havadan görüntülenen taşkın bölgesinde, suların geniş bir alana yayıldığı, ağaçların ve ekili tarlaların bir bölümünün sular altında kaldığı gözlendi.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul