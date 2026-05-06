Kars'ta derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanak, bölgede taşkınlara yol açtı.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, özellikle Demirkent ile Kalkankale köyleri arasından geçerek menderesler oluşturan Karahan Çayı'nın taşması sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı.

Dron ile havadan görüntülenen taşkın bölgesinde, suların geniş bir alana yayıldığı, ağaçların ve ekili tarlaların bir bölümünün sular altında kaldığı gözlendi.