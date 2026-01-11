Haberler

Kars'ta köy yolunda mahsur kalan araç ekiplerce kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolun ulaşıma açılmasıyla araç sahibi ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kars'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araç ve içindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Tekneli köyü yolunda 3 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla yol ulaşıma açılarak araç kurtarıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti