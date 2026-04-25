Kars'ta Gece Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Kars'ta Gece Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü
Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar, tarihi binalar ve çiçek açan ağaçlar karla kaplanırken, Kars-Digor yolunda ulaşım aksadı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar lapa lapa yağan karı cep telefonlarıyla kaydetti.

Volkan KARABAĞ/KARS, –KARS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kars'ta dün sabah başlayıp, gün boyunca etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeri, tarihi binaların çatıları ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelmesi çiçek açan ağaçlar da beyaza bürünürken, vatandaşlar lapa lapa yağan karı cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bu arada kar yağışı ve tipi nedeniylee Kars- Digor yolunda ulaşım aksadı. Görüş mesafesinin düştüğü yol güzergahında sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
