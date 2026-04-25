Kars'ta Gece Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Volkan KARABAĞ/KARS, –KARS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kars'ta dün sabah başlayıp, gün boyunca etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeri, tarihi binaların çatıları ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Baharın gelmesi çiçek açan ağaçlar da beyaza bürünürken, vatandaşlar lapa lapa yağan karı cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bu arada kar yağışı ve tipi nedeniylee Kars- Digor yolunda ulaşım aksadı. Görüş mesafesinin düştüğü yol güzergahında sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı