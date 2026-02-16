Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı
Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.
Kentte etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 3, Arpaçay'da ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu köy yollarında ekipler tipiye rağmen yolları ulaşıma açtı.
Yolların kapanmaması için ekipler yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel