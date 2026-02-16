Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen ekipler yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.

Kentte etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 3, Arpaçay'da ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu köy yollarında ekipler tipiye rağmen yolları ulaşıma açtı.

Yolların kapanmaması için ekipler yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
İstanbul'un kabusu olan çete, çatışmaya girip görüntüleri TikTok'ta paylaşmış

İstanbul'un kabusu olan çetenin yaptıkları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi