Ekipler Kağızman-Ağrı kara yolunda 2-3 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte yoğun kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 1 haftadır araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Yer yer iş makinesinin boyunu geçen karla mücadele eden ekipler, yoğun tipiye rağmen çalışmalarına devam ediyor.