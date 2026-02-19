Haberler

Ekipler Kağızman-Ağrı kara yolunda 2-3 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte yoğun kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 1 haftadır araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Yer yer iş makinesinin boyunu geçen karla mücadele eden ekipler, yoğun tipiye rağmen çalışmalarına devam ediyor.

