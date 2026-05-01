Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Kars'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Örnek Mahallesi Millet Bahçesi yanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.A. Z.A. S.T. A.T. ve Ş.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.