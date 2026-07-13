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Kars'ta ev sahibi ile kiracı kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı

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Kars merkezde ev sahibi C.K, tartıştığı kiracısı E.A. ve kardeşi H.B'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kaçağı arıyor.

Kars'ta ev sahibi, tartıştığı kiracısı ile kiracısının kardeşini bıçakla yaraladı.

Merkez Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta ev sahibi ile kiracısı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi C.K, kiracısı E.A. ile yanında bulunan kardeşi H.B'ye bıçakla saldırıp yaraladı. C.K, olayın ardından kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar E.A. ve H.B, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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