Kars'ta emniyet ve jandarmanın araç filosu güçlendirildi

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına alınan 60 aracın hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ziya Polat, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde düzenlenen törende, güvenlik birimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Polat, araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, İçişleri Bakanımızın koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi Kars'ımızda da emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın araç filoları yenileniyor. Toplam 60 araç milletimizin hizmetine sunuldu. Güvenlik güçlerimize en iyi şartları sağlamak için devletimiz gece gündüz çalışıyor. Fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ise yeni araçların teşkilat için büyük güç kazandırdığını ifade ederek, "Asayişin sağlanması ve kamu güvenliğinin korunmasında fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimizin imkanlarını güçlendirmek bizler için gurur kaynağıdır. Teslim edilen araçlar sahada görev yapan ekiplerimizin operasyonel kabiliyetini artıracak, zorlu arazi şartlarında önemli kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul da araç filolarının güçlenmesinin önemine değinerek, "İlimizde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için araç filomuza dahil edilen bu araçlar, modern donanım ve teknolojik özellikleriyle personelin etkinliğini artıracak ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.