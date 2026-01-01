Kars'ta okullara kar tatili

KARS Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar da bir gün izinli sayılacak.

Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.