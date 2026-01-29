Haberler

Kars'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İmza Atmak İsterken Ölü Bulundu

Güncelleme:
Kars'ta Savaş Güzel, denetimli serbestlik işlemleri için gittiği müdürlükte asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Ailesi, iki gündür kayıp olarak aradığı Savaş'ın cansız bedeni bulundu ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KARS'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Savaş Güzel'in (26) imza atmak için gittiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kars'ta yaşayan Güzel ailesi, Savaş Güzel'in 2 günden beri kayıp olduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Savaş Güzel'i bulmak için çalışma yaparken bugün saat 16.00 sıralarında merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör başlığında ceset bulunduğu bilgisi geldi. Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ölen kişi çıkarıldı.

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından asansör boşluğunda ölü bulunan kişinin Savaş Güzel olduğu belirlendi. Savaş Güzel'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel'in, rutin imza işlemi için geldiği ve 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

