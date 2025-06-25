Kars'ta Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 5 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 besicinin büyükbaş hayvanlarını çalan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan operasyonla 9 hayvanı bulup sahiplerine teslim etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 besicinin büyükbaş hayvanlarını çalan ve 3'ünü Iğdır'daki kasaba kestiren 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçenin Sırataşlar köyünde S.B'nin çobanlığını yaptığı sürüden 8 besicinin 12 hayvanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan inceleme ve saha çalışmasında 5 şüpheli tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, Kars ve Iğdır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.A, H.A, F.Ç, İ.A. ve C.K. gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan aramada büyükbaş hayvanlardan 1'i Kars'ta, 8'i Iğdır'da bulundu, 3'ünün ise Iğdır'da kasaba kestirildiği belirlendi.

Kars'a getirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince bulunan 9 hayvan sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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