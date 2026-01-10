Kars'ta bir binanın çatısından üzerine buz düşen kadın yaralandı

Kars'ta bir binanın çatısından üzerine buz sarkıtı düşen kadın yaralandı.

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'nde yürüyen Semra Atkutluğ'un (36) üzerine, bir binanın çatısından kopan buz sarkıtı düştü.

Atkutluğ'un yaralanması dolayısıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.