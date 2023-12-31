Kars'ta Belediye Garajında Yangın: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında, 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri, belediye çalışanları ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ve cenaze morg aracı zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.
Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.