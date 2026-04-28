Kars'ta bariyere çarparak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı
Kars'ta bariyerlere çarparak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kars'ta bariyerlere çarparak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkisinde Olcay A. idaresindeki 36 ABF 625 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Lamia T. ve Yıldız A. sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci