Hasta ihbarına giderken kara saplanan ambulans kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Derecik köyünde nefes darlığı yaşayan bir hasta için giden ambulans yoğun kar nedeniyle kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı kurtararak hastayı hastaneye ulaştırdı.

KARS'ta hasta ihbarına giden ambulans, kara saplanınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. Bulunduğu yerden çıkartılan ambulansla taşınan hasta, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Derecik köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Yaşar Kambay fenalaşınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye giden sağlık ekipleri, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerlemekte güçlük çekti. Derecik köyü yolunda kara saplanan ambulans mahsur kaldı. Devreye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri girdi. Ambulans, bölgeye sevk edilen iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra köye ulaşan ekipler, Yaşar Kambay'ı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

