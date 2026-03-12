Haberler

KARS'ta Ahırın Damı Çöktü: Çoban Son Anda Kurtuldu, Hayvanlar Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta Yücelen köyünde bir ahırın damı çökmüş, çoban Yunus Dağlı son anda dışarı çıkmayı başarmış. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş köylüler tarafından kurtarıldı.

KARS merkeze bağlı Yücelen köyünde bir ahırın damı çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan çoban Yunus Dağlı (35), son anda dışarıya çıkmayı başardı. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yücelen Köyü'nde meydana geldi. Çoban Yunus Dağlı, ahırın temizliği ve hayvanların bakımını yaparken dam büyük bir gürültüyle çöktü. Çoban, son anda kendini dışarı atarak kurtarırken, enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için köylüler seferber oldu. Köylülerin hızlı müdahalesi sonucu ahırın enkazı altında kalan 10 büyükbaş hayvan sağ olarak kurtarıldı.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti