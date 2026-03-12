KARS'ta Ahırın Damı Çöktü: Çoban Son Anda Kurtuldu, Hayvanlar Kurtarıldı

KARS merkeze bağlı Yücelen köyünde bir ahırın damı çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan çoban Yunus Dağlı (35), son anda dışarıya çıkmayı başardı. Enkaz altında kalan 10 büyükbaş ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yücelen Köyü'nde meydana geldi. Çoban Yunus Dağlı, ahırın temizliği ve hayvanların bakımını yaparken dam büyük bir gürültüyle çöktü. Çoban, son anda kendini dışarı atarak kurtarırken, enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için köylüler seferber oldu. Köylülerin hızlı müdahalesi sonucu ahırın enkazı altında kalan 10 büyükbaş hayvan sağ olarak kurtarıldı.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı