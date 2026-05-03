Kars'ta aç kalan kızıl tilkiler oteller bölgesinde yiyecek aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi oteller bölgesinde yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesi sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi çok sayıda yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde yiyecek arayışına çıkan kızıl tilkiler görüntülendi.

Bir otelin önüne gelen tilkiler, ekmek parçalarıyla beslendi.

Tilkiler, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.