Kars'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi
Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ermenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.