Kars Selim'de bahçelere inen kurtlar kameralara yansıdı, mahalleliyi endişelendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Selim ilçesinde yerleşim alanına inen kurtlar, İstasyon Mahallesi'nde bir evin önünde dolaşırken güvenlik kamerasına yansıdı. Son günlerde sık görülen ve yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen kurtlar nedeniyle mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade ediyor.
KARS'ın Selim ilçesinde, yerleşim alanlarına inerek evlerin bahçelerinde dolaşan kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Selim ilçesinde son günlerde aç kurtların sıklıkla görüldüğü belirtilen bölgede yaşayanlar tedirgin olduklarını ifade ediyor. Yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen kurtlar, yerleşim alanlarına kadar inip evlerin bahçelerinde dolaştı. Selim ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, Sedat Çam'a ait evin önünde dolaşan kurtlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde yer alan kurtlar, mahallelide de endişeye neden olduğu ifade edildi.