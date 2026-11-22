KARS'ın Selim ilçesinde, yerleşim alanlarına inerek evlerin bahçelerinde dolaşan kurtlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Selim ilçesinde son günlerde aç kurtların sıklıkla görüldüğü belirtilen bölgede yaşayanlar tedirgin olduklarını ifade ediyor. Yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen kurtlar, yerleşim alanlarına kadar inip evlerin bahçelerinde dolaştı. Selim ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, Sedat Çam'a ait evin önünde dolaşan kurtlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde yer alan kurtlar, mahallelide de endişeye neden olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı