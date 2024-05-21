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Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar tilkiyi besledi

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Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar, davetsiz misafir tilkinin karnını doyurdu. Tilki, mangalda pişirilen tavuktan ve ekmekten yedi ve bir kısmını da yavrularına götürdü.

Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar, davetsiz misafir tilkinin karnını doyurdu.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen kızıl tilkiler, piknikçilerin davetsiz misafiri oldu.

Kars Kalesi eteklerinde Dereiçi mevkisinde piknik yapan vatandaşlar mangal yaktıkları sırada yanlarına bir tilki geldi. Burada piknikçiler tarafında tavukla beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tilkiyi besleyen Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, "Piknik yaparken Kars'ta yaygın olarak yaşayan tilki yanımıza yaklaştı. Ben de ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Mangalda pişirdiğimiz tavuktan ve ekmekten kendisine verdik, bir kısmını yedi bir kısmını da ağzında biriktirdi büyük bir ihtimalle yavrularına götürdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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