Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Allahuekber Dağları ve Soğanlı Dağları beyaza büründü, soğuk hava nedeniyle araç camları buzla kaplandı ve bitkilere kırağı düştü.
Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.
Öte yandan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, Keklik Vadisi'nde bitkilere kırağı düştü.