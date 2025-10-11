Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kırağı Güzelliği
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, sabah saatlerinde araç camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Yağbasan köyü bölgesindeki meralar ise bembeyaz bir görüntü sundu. Ayrıca, arazide gezen yılkı atları otlamaya çalıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel