Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında Sezai Keskinol ve Fikret Kaya'ya ait evler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.

Şehitler Mahallesi'nde Sezai Keskinol'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan Fikret Kaya'nın evine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıkamış Belediyesi ile 9. Komando Tugayı'na ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında her iki ev de kullanılamaz hale geldi.