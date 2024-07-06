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Kars'ın Kağızman ilçesinde tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşayan köylüler

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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri, tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşamlarını sürdürüyor. Köyde bulunan surlar, cami ve kilise gibi tarihi yapılar da turistlerin ilgisini çekiyor.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor.

Tunçkaya köylüleri, uzun yıllardır sarp kayalıklar üzerinde arazinin konumuna göre inşa edilen ve halen bazı sur kalıntılarının bulunduğu tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşıyor.

Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami ve kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.

Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli "kale köy", bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Drone ile görüntülenen köy güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

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