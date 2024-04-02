YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kars'ın Kağızman ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde, muhtarlık seçim sonucu nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Denizgölü köyünde muhtarlık seçimini A.Y'nin kazanması sonrası, diğer aday A.T. ile yakınları, köydeki bazı vatandaşlarla tartıştı.

İlçe merkezindeki Yüzüncü Yıl Caddesi'nde karşılaşan tarafların yakınları arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada, sopa darbesi alan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Kağızman Kars Güvenlik Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title