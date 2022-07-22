Kars haberleri! Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış töreni
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Kars haberi: Abdullah Amanvermez'in konuşması Mehmet Zahid Doğu'nun konuşması Yunus Kılıç'ın konuşması Ahmet Arslan'ın konuşması KARS - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış törenine iştirak etti.
Abdullah Amanvermez'in konuşması
Mehmet Zahid Doğu'nun konuşması
Yunus Kılıç'ın konuşması
Ahmet Arslan'ın konuşması KARS - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kars Et Entegre Tesisi açılış törenine iştirak etti. (3)
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel