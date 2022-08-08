Kars haberi | Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1383'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kerbela şehitlerini anma programı, Hz. Ali Çarşı Camisi önünde toplanan binlerce kişinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüdü. Okunan ağıtları dinleyenlerden bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Anmaya katılanlar için de iş yerlerinden pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Birçok iş yerinin kaldırımda açtığı ikramları tadanlar hayırlarının kabul olması için dua etti.