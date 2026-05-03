Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alp, güven tazeledi

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, güven tazeledi.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'nda yapılan birlik seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seçimde Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Başkanı Eren Alp ile Taner Garipoğlu, Mustafa Vargün ve Ramazan Çakas yarıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

3 bin 42 oyunun kullanıldığı seçimde mevcut başkan Eren Alp 1478 alarak güven tazeledi. Diğer adaylar Taner Garipoğlu 752, Mustafa Vargün 665, Ramazan Çakas ise 147 oy aldı.

Alp, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, herkese teşekkür ederek, "Bugün burada demokrasi kazandı, bana yeniden güven duyan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece benim değil, bu birliğe gönül veren herkesin başarısıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin yanında olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye ve Kars hayvancılığını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kars hayvancılığını daha da ileriye taşıyacaklarını ifade eden Alp, "Birliğimizin kapısı her zaman üyelerimize açık olacak. Şeffaf, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Genç üreticilerimizi destekleyen, kadın emeğini önceleyen projelerle daha güçlü bir yapı oluşturacağız. Hep birlikte daha üretken, daha kazançlı ve daha güçlü bir Kars için omuz omuza çalışacağız. Bana duyduğunuz güvene layık olmak için gece gündüz demeden görevimin başında olacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
