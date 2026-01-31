Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı'nda iki su samuru yiyecek arayışına girdi. Görüntüler, doğal yaşamın zorluklarını gözler önüne serdi.
Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda 2 su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar sonrası etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı da olumsuz etkiledi.
Soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.
Kars Çayı'nın, kent merkezi ile Dikme köyü arasında kalan bölümünde 2 su samurunun buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.
Kar üzerinde koşarak suya giren su samurları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
