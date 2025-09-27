Kars Çayı'na Düşen Sürücü Ekiplerce Kurtarıldı
Kars Kalesi eteklerinde hafif ticari aracıyla Kars Çayı'na düşen Serdar K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Serdar K. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Kars Kalesi eteklerinde yaklaşık 10 metre yükseklikten çaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Aracıyla suda mahsur kalan sürücü, ekiplerce yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen Serdar K, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
