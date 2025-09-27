Haberler

Kars Çayı'na Düşen Sürücü Ekiplerce Kurtarıldı

Kars Kalesi eteklerinde hafif ticari aracıyla Kars Çayı'na düşen Serdar K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kars Çayı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekiplerce kurtarıldı.

Serdar K. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Kars Kalesi eteklerinde yaklaşık 10 metre yükseklikten çaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracıyla suda mahsur kalan sürücü, ekiplerce yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Serdar K, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
