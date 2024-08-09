Üye Girişi
Haberler

Karpuz Yüklü Kamyonet Belen'de Devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet, bir kooperatifin bahçesine devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu ve araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

K.A. idaresindeki 31 AOS 324 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Muhlisali Mahallesi'nde freni arızalanınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücü K.A. araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Duvara çarpan kamyonet, bir kooperatifin bahçesine devrildi.

Bahçeye devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Belen hatay Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title