Babaları tarafından öldürülen kardeşlerin karneleri sıralarına konuldu
Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki Ada ve 6 yaşındaki Mert'in karneleri, eğitim gördükleri okuldaki sıralarına çiçeklerle bırakıldı. Olay, babanın çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etmesiyle yaşandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, babaları tarafından öldürülen Ada ve Mert'in karneleri sınıflarındaki sıralarına çiçeklerle bırakıldı.

Boynuyoğun Mahallesi'nde dün babalarının tabancayla öldürdüğü Ada (8) ve Mert'in (6) karneleri eğitim gördükleri Hayriye Kemal Kusun İlkokulundaki sıralarına konuldu.

Sınıf öğretmenleri ve arkadaşları, 2. sınıf öğrencisi Ada ile ana sınıfı öğrencisi Mert'in karnelerini çiçeklerle sıralarına bıraktı.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde dün Sergen Altunbaş (34), çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) tabancayla öldürmüştü. Altunbaş daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
500

