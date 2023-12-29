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Karlıova Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor

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Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Suçatı ve Dörtyol köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Yaşlı ve hastaları da evlerinde ziyaret eden Gilan, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretten memnuniyet duyan vatandaşlar Gilan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Gilan, ilçeye bağlı Suçatı ve Dörtyol köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Yaşlı ve hastaları da evlerinde ziyaret eden Gilan, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten memnuniyet duyan vatandaşlar Gilan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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