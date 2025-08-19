Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köyleri Ziyaret Etti

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyaretlerde bulundu.

Bıçak, Kaşıkçı, Geçitli, Mollaşakir, Çiftlik, Tuzluca ve Kantarkaya köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi.

Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.