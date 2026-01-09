Haberler

Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı ve eğitime ara verildi. Ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren tekrar etkisini göstermeye başlayan kar, ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer yarım metreye ulaştı.

Kar nedeniyle bazı köy yolları tekrar ulaşıma kapandı.

Belediye ve İlçe Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
