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Karlıova'da İki Okulun İnşaatı Sürüyor

Karlıova'da İki Okulun İnşaatı Sürüyor
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Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Yiğitler ve Toklular köylerinde ilk ve ortaokul binalarının yapımı devam ediyor. Kaymakamlık, eğitim altyapısını güçlendirme amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler ve Toklular köylerindeki ilk ve ortaokul binalarının yapım çalışmaları devam ediyor.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Özel İdaresince ihaleleri gerçekleştirilen Yiğitler İlk ve Ortaokulu ile Toklular İlk ve Ortaokulu'nun yapımı sürüyor.

İlçenin eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerimizin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalara sağladıkları desteklerden dolayı Valimiz Sayın Cahit Çelik'e teşekkür ediyoruz. İlçemize ve eğitim camiamıza kazandırılacak okullarımızın hayırlı olmasını diliyor, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz."???????

Kaynak: AA
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