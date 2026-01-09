Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu belirtilirken, yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Yağış ile yüksek kesimlerde bulunan bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı belirtildi. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.
