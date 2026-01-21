Bingöl'de rahatsızlanan gebe ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı köyde rahatsızlanan gebe kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olduğu köyde rahatsızlanan gebe, ambulans helikopterle Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde yaşayan Pervin Şimşek'in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yoluyla ulaşımın sağlanamaması üzerine Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter köye ulaştı.
Helikopterle alınan Şimşek, Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel