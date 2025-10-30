Karlıova'da Jandarma'dan Okul Bakım ve Onarımı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Aşağı Yağmurlu İlkokulu'nun bakım ve onarımı Jandarma tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Karlıova Kaymakamlığı, jandarma personeline teşekkür etti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma tarafından bir köy okulunun bakım ve onarımı yapıldı.
Karlıova ilçesinin Aşağı Yağmurlu İlkokulunun bakım ve onarım işleri Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından gerçekleştirildi.
Karlıova Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel