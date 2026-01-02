Haberler

Karlı Yolda Otomobil Dereye Uçtu: Sürücü Son Anda Kurtuldu

Güncelleme:
Hatay'da karlı yolda otomobilin kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçması sonucu, sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulmayı başardı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

HATAY'da karlı yolda otomobil, metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

