Kar kış demeden evlerdeki hastalara ulaşıyorlar

HASTAYI SIRTINDA TAŞIDI

Posof ilçesi Yolağzı köyünde rahatsızlanan kişi için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve ulaşan ekipler, hastanın yürümekte zorluk çektiğini ve durumunun nakil gerektirdiğini tespit etti. Yolların karlı olması sebebiyle ambulans evin önüne gelemeyince sağlık personeli hastayı sırtına alıp taşıdı. Ambulansa kadar götürülen hasta, ilçedeki hastaneye nakledildi.