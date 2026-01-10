Kar kış demeden evlerdeki hastalara ulaşıyorlar
Posof ilçesinde sağlık ekipleri, karlı yollar nedeniyle ambulansa ulaşamayan bir hastayı sırtında taşıyarak hastaneye nakletti.
HASTAYI SIRTINDA TAŞIDI
Posof ilçesi Yolağzı köyünde rahatsızlanan kişi için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve ulaşan ekipler, hastanın yürümekte zorluk çektiğini ve durumunun nakil gerektirdiğini tespit etti. Yolların karlı olması sebebiyle ambulans evin önüne gelemeyince sağlık personeli hastayı sırtına alıp taşıdı. Ambulansa kadar götürülen hasta, ilçedeki hastaneye nakledildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel