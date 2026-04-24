Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ın doğası havadan görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından karlar erimeye başladı.

İlçenin Hançerli Düzü ve 2 bin 300 rakımlı Acısu bölgesinde son günlerde etkili olan sağanak ve rüzgarla karlar çözülüyor.

Sarıçam ormanları arasında karların erimesiyle ortaya çıkan dereler, kar sularıyla kaplanan tarım alanları dronla görüntülendi.

Kış ve baharın bir arada yaşandığı bölgede güzel manzaralar oluştu.