Sivas'ta kurtarma ekipleri kemoterapi tedavisi gören hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için kurtarma ekipleri harekete geçti. Kemoterapi tedavisi gören hasta Şakir Yalman, valilik ve sağlık ekiplerinin gösterdiği çaba ile sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

Sivas'ta kurtarma ekipleri, yolu kardan kapanan köydeki kemoterapi tedavisi gören hasta için seferber oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çaypınar köyünde yaşayan ve kemoterapi tedavisi gören 64 yaşındaki Şakir Yalman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasını talep etti.

İhbar üzerine köye giden İl Özel İdaresi ekipleri, Yalman'ın sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için yolu kısa sürede açarak ulaşıma hazır hale getirdi.

Köye giden sağlık ekipleri de Yalman'ı evinde muayene etti.

Vali Şimşek çalışmaları inceledi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele ekiplerinin Çaypınar köyündeki çalışmalarını denetledi.

Şimşek, köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından, hasta Şakir Yalman'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kar yağışının hem ülke genelinde hem de Sivas'ta etkisini göstermeye başladığını vurgulayan Şimşek, gelecek günlerde il genelinde daha yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Kar yağışının barajların dolması, tarım sektörü için bereket ve kuraklığın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Şimşek, karın günlük hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebildiğini aktardı.

Bu gibi durumlar için İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirten Şimşek, kar yağışının durmasının hemen ardından köy yollarının açılmasına başlandığını anlattı.

Şimşek, önceliğin her zaman aciliyet arz eden yollar olduğunu, Çaypınar köyündeki çalışmanın da bu anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
