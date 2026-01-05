Elazığ'da yiyecek aramak için köye inen kurtlar güvenlik kamerasında
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmak için köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olumsuz hava koşulları yaban hayatını da etkiledi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşan olumsuz hava koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde Bahçecik köyüne yiyecek bulmak için gelen iki kurt, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtta, bir süre gezinen kurtların daha sonra köyden ayrıldıkları görülüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel