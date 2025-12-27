Haberler

Manisa'da karda mahsur kalan avcılar kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde karlı havada avlanmak için dağa giden 3 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolun ortasında mahsur kaldı. Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla avcıları güvenli bir şekilde kurtardı.

Karlı havada av yapmak için Demirci Dağı'na gitmek isteyen eski Alaşehir Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Murat Yılmaz ile beraberindeki İsmail Gelin ve Çağlar Gökkaya, 1530 rakımlı Hışırca Kaya mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Yardım talebinde bulunan 3 kişi için harekete geçen 5 kişilik Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, 45 kilometre mesafede zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye ulaştı. Mahsur kalan avcıların aracı, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından avcılar ve araçları güvenli bölgeye alınırken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Karlı havada av için Demirci Dağı'na geldik. Aracımız ile mahsur kaldık. Demirci Belediyesi'ne ulaştık. Ekipler bizi bulunduğumuz yerden kurtardı. Demirci Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

