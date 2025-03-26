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Karla Kaplı Arazide Kurt Görüntülendi

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Ardahan'da karlı bir arazide tek başına ilerleyen kurt, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurt, sürücüyü fark etmesine rağmen yoluna devam etti.

Karlı arazide tek başına ilerleyen kurt böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da karla kaplı arazide kendisini çeken sürücüye aldırış etmeden ilerleyen kurt böyle görüntülendi.

Ardahan merkeze bağlı Değirmenli Köyü kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurdu gören vatandaş bir yandan cep telefonuyla görüntülerken diğer yandan da aracıyla yavaş yavaş ilerledi. Görüntüde kurt, sürücüyü fark etmesine rağmen karlı arazide ilerleyerek yoluna devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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